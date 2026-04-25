Эксперт назвал страны, которые заинтересованы в использовании Севморпути

МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Китай, Южная Корея, Япония, а также США могут быть заинтересованы в более активном использовании Северного морского пути на фоне конфликта в Персидском заливе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.