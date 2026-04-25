Эксперт назвал страны, которые заинтересованы в использовании Севморпути - РИА Новости, 25.04.2026
06:56 25.04.2026
Эксперт назвал страны, которые заинтересованы в использовании Севморпути

РИА Новости: КНР, Южная Корея и Япония заинтересованы в использовании Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай, Южная Корея, Япония могут быть заинтересованы в более активном использовании Северного морского пути на фоне конфликта в Персидском заливе, считает профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.
  • По мнению эксперта, использование арктической трассы может быть выгодно и для США, которые могут начать транспортировать сжиженный газ, принимая во внимание возможность его производства на Аляске.
  • Доктор экономических наук считает, что у европейских государств и упомянутых стран нет другой альтернативы, кроме как договариваться о транспортировке грузов по Северному морскому пути.
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Китай, Южная Корея, Япония, а также США могут быть заинтересованы в более активном использовании Северного морского пути на фоне конфликта в Персидском заливе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.
"Главным торговым партнером всего мира является Китай. Но не он один, потому что все-таки есть не только вывоз из Китая, есть поставки – и энергоресурсы наши, и товары, которые идут из Европы. СМП для Китая – хороший вариант. Еще одна страна - если она изменит свое отношение к современным действиям РФ - это Южная Корея. Интерес может вырасти и у Японии", - отметил эксперт.
Однако, по мнению доктора экономических наук, использование арктической трассы может быть выгодно не только для стран АТР, но и для европейских государств, и для США, которые сегодня не возят СПГ, но могут начать транспортировать его, принимая во внимание, что обсуждается возможность сжижения газа на Аляске. "Если проанализировать, то другой альтернативы, кроме как по СМП, у них практически нет. Поэтому так или иначе им придется с нами договариваться", - считает Фадеев.
