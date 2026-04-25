Штурмовики "Севера" заняли опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Перед штурмом военные отрабатывали элементы боевой работы по данным разведки. Они заранее знали карту местности и маршруты украинских боевиков, предварительно продумали их огневые точки и обговорили план действий с командиром, отметил Пуля.

По данным Минобороны, за неделю войска "Севера" взяли под контроль населенный пункт Ветеринарное, а также уничтожили более 1300 военных, восемь ББМ, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад снарядов, горючего и материальных средств.