Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады
03:18 25.04.2026
Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады

Финансист Астафьев: вкладчики стали предпочитать депозитам накопительные счета

Знак процента в витрине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вкладчики все чаще выбирают накопительные счета вместо срочных депозитов, отметил эксперт Денис Астафьев.
  • Накопительные счета предлагают сопоставимый процент и большую гибкость, пояснил он.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Объем средств россиян в банках достиг исторического максимума — 67,2 трлн рублей, но вкладчики все чаще выбирают накопительные счета вместо срочных депозитов. О причинах агентству “Прайм” рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
"Зачем замораживать деньги на год, если накопительный счет с ежедневным начислением дает сопоставимый процент и полную свободу маневра?" — пояснил он.
По данным ЦБ, на начало 2026 года депозиты занимают 40,3% финансовых активов домохозяйств — это все еще доминирующий инструмент, опережающий акции, наличную валюту и все остальное вместе взятое. Но на фоне срезания доходности люди предпочитают гибкость, которую дают накопительные продукты.
Это оправдано, пока ставки по рублевым инструментам двузначные. Настоящий тест наступит, когда ключевая ставка опустится ниже 12–13%: тогда станет ясно, куда потекут деньги — в облигации, недвижимость или обратно в срочные вклады, заключил Астафьев.
Денис АстафьевSharesProЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаДепозиты
 
 
