Софья Великая выиграла турнир саблисток на чемпионате России

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Двукратная чемпионка Олимпийских игр Софья Великая стала победительницей турнира саблисток на чемпионате России по фехтованию в Казани.
В финальной схватке Великая одолела Анастасию Шорохову со счетом 15:6. Бронзовыми призерами стали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и Злата Шапошникова.
В соревнованиях саблистов золото завоевал двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, который в финале одержал победу над Кириллом Шаповаловым (15:10). Бронзовые медали завоевали Василий Ширшов и Дмитрий Насонов.
Чемпионат России по фехтованию проходит в Казани с 22 по 29 апреля.