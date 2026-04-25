Захарова: Россия использует вызов посла Румынии для изложения взглядов
18:25 25.04.2026 (обновлено: 18:35 25.04.2026)
Захарова: Россия использует вызов посла Румынии для изложения взглядов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия использует вызов посла в Румынии Владимира Липавского в местный МИД, чтобы донести свои взгляды по внешнеполитическим проблемам.
  • Мария Захарова подчеркнула, что Москва готова регулярно использовать вызов послов для изложения своих подходов к внешнеполитическим проблемам.
ИЖЕВСК, 25 апр - РИА Новости. Россия использует вызов посла РФ в Румынии Владимира Липавского в местный МИД, чтобы донести свои взгляды по внешнеполитическим проблемам, и Москва готова делать это регулярно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла РФ в Бухаресте после якобы падения беспилотника в районе Галац.
"Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз", - сказала Захарова агентству.
Дипломат подчеркнула, что регулярный вызов послов РФ в недружественных странах будет использоваться как регулярный повод доносить взгляды Москвы.
