Захарова: Россия использует вызов посла Румынии для изложения взглядов

ИЖЕВСК, 25 апр - РИА Новости. Россия использует вызов посла РФ в Румынии Владимира Липавского в местный МИД, чтобы донести свои взгляды по внешнеполитическим проблемам, и Москва готова делать это регулярно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.