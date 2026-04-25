Аналитик предупредил о майских испытаниях для рубля после решения ЦБ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Апрельское снижение ставки Банка России может оказаться одним из последних в этом году, а в мае рубль ждут испытания, рассказал агентству “Прайм” управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
«
“Банк России явно не обещает продолжения снижения автоматически: в пресс-релизе написано "будет оценивать целесообразность", что означает паузу для наблюдения. Среднесрочный прогноз по ставке на 2026 год — диапазон 14–14,5% — говорит о том, что до конца года регулятор допускает максимум ещё одно снижение на 50 базисных пунктов", — пояснил он.
Решение в пятницу было ожидаемым, поэтому не оказало на рубль особого влияния. Однако с мая ситуация усложняется: возврат Минфина к бюджетному правилу означает возобновление покупок валюты, что создаст давление на нацвалюту.
На май–июнь Барышников ориентируется на диапазон 75–80 рублей за доллар, хотя при резком укреплении возможны краткосрочные движения к 73–74 рублям. Уровень 70 рублей базовым сценарием не является. Регулятор продолжит следить за инфляцией и внешними рисками, заключил он.