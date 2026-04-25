Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 25.04.2026
Аналитик предупредил о майских испытаниях для рубля после решения ЦБ

Аналитик Барышников: возврат к бюджетному правилу в мае окажет давление на рубль

Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апрельское снижение ставки Банка России может быть одним из последних в этом году.
  • В мае рубль могут ждать испытания из-за возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
  • На май–июнь прогнозируется диапазон курса рубля к доллару 75–80 рублей, при этом уровень 70 рублей не является базовым сценарием.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Апрельское снижение ставки Банка России может оказаться одним из последних в этом году, а в мае рубль ждут испытания, рассказал агентству “Прайм” управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
«
“Банк России явно не обещает продолжения снижения автоматически: в пресс-релизе написано "будет оценивать целесообразность", что означает паузу для наблюдения. Среднесрочный прогноз по ставке на 2026 год — диапазон 14–14,5% — говорит о том, что до конца года регулятор допускает максимум ещё одно снижение на 50 базисных пунктов", — пояснил он.
Решение в пятницу было ожидаемым, поэтому не оказало на рубль особого влияния. Однако с мая ситуация усложняется: возврат Минфина к бюджетному правилу означает возобновление покупок валюты, что создаст давление на нацвалюту.
На май–июнь Барышников ориентируется на диапазон 75–80 рублей за доллар, хотя при резком укреплении возможны краткосрочные движения к 73–74 рублям. Уровень 70 рублей базовым сценарием не является. Регулятор продолжит следить за инфляцией и внешними рисками, заключил он.
ЭкономикаАлександр БарышниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала