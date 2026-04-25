Рейтинг@Mail.ru
Несколько россиян оштрафовали за демонстрацию среднего пальца
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 25.04.2026
Несколько россиян оштрафовали за демонстрацию среднего пальца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
25.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление", за такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
  • В нескольких регионах России людей оштрафовали за демонстрацию среднего пальца в различных ситуациях: в торговом центре, на парковке, во дворе, при обгоне на дороге.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление", за такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, говорится в судебных постановлениях, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в Республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за демонстрацию в торговом центре жеста знакомой "по причине личных неприязненных отношений".
В Тольятти на такую же сумму по статье КоАП "Оскорбление" наказали ещё одну девушку. Там средний палец был показан на парковке "в ходе скандала" из-за занятого места. В деле даже была видеозапись происшествия, с которой ознакомился суд.
В Республике Коми унижение чести и достоинства в виде оскорбления и при помощи среднего пальца произошло во дворе, оскорбившихся было несколько, инциденту предшествовал конфликт. Штраф составил 3200 рублей.
Мужчина в Иркутской области продемонстрировал жест из салона автомобиля при обгоне другого участника дорожного движения. В этом деле, которое закончилось штрафом в 3 тысячи рублей, истину помог установить видеорегистратор.
Настоящая драма случилась с директором школы в Кировской области. Ему на "здравствуйте" родительница учеников в присутствии работников школы тут же ответила "до свидания", сопроводив фразу тем самым пальцем. Сначала её оштрафовали на 4 тысячи рублей, а затем директор ещё и подал иск о взыскании компенсации морального вреда.
В нем он сообщил, что из-за событий "переживал, был морально подавлен… снизилась работоспособность, в связи с чем он не мог в полной мере исполнять должностные обязанности, руководить коллективом, был вынужден уйти в отпуск". Суд взыскал с женщины в пользу директора 10 тысяч рублей.
Из постановлений следует, что привлекаемые лица редко признают вину, пытаются доказать, что жеста не было или потерпевшим просто показалось.
Республика БашкортостанТольяттиРеспублика КомиПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала