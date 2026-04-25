В Тюменской области превентивно ввели режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 25.04.2026 (обновлено: 10:02 25.04.2026)
В Тюменской области превентивно ввели режим беспилотной опасности

ТЮМЕНЬ, 25 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности превентивно введен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменской области превентивно введен режим беспилотной опасности. Это упреждающая мера безопасности, которая нужна для мобилизации ресурсов и усиления дежурств сотрудников силовых ведомств. Режим введен из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге и Челябинской области", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тобольска Тюменской области.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТюменская областьЕкатеринбургТобольскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
