В Тюменской области превентивно ввели режим беспилотной опасности

ТЮМЕНЬ, 25 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности превентивно введен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Тюменской области превентивно введен режим беспилотной опасности. Это упреждающая мера безопасности, которая нужна для мобилизации ресурсов и усиления дежурств сотрудников силовых ведомств. Режим введен из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге и Челябинской области", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тобольска Тюменской области.