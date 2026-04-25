"Динамо" впервые в истории выиграло Суперкубок России по регби

- Московское «Динамо» выиграло у казанской «Стрелы» в матче за Суперкубок России по регби.
- Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 20:17.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обладатель Кубка России по регби московское "Динамо" выиграло у являющейся чемпионом страны казанской "Стрелы" в матче за Суперкубок России.
Встреча прошла в подмосковном Монино и завершилась победой столичной команды со счетом 20:17 (6:8).
"Динамо" завоевало Суперкубок России впервые в истории. "Стрела" является двукратным обладателем трофея.
