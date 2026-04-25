Посол назвал причины миграционной реформы Аргентины

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ужесточение миграционного законодательства в Аргентине не было связано с "родильным туризмом" из России , заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Недавняя реформа миграционной политики была связана не с "родильным туризмом" из России , а с общим стремлением её модернизировать и устранить пробелы, существовавшие в предыдущем законодательстве", - сказал дипломат.

"Теперь чётко установлено, что человек должен прожить непрерывно два года в стране до подачи документов на гражданство", - пояснил посол.

Также раньше не было указано, должны ли эти два года проживания быть легальными (легальная резиденция) или даже нахождение в нелегальном статусе тоже считалось приемлемым, отметил дипломат. Согласно новой иммиграционной реформе, два года проживания до подачи заявления на гражданство должны быть полностью легальными, уточнил он.

"Родильный туризм" из России в Аргентину активизировался в 2022-2023 годах. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.