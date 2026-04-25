Посол назвал причины миграционной реформы Аргентины - РИА Новости, 25.04.2026
07:22 25.04.2026
Флаг Аргентины. Архивное фото
  • Посол Аргентины в Москве заявил, что ужесточение миграционного законодательства в стране не было связано с "родильным туризмом" из России.
  • Согласно новой иммиграционной реформе, для подачи заявления на гражданство необходимо прожить в Аргентине два года легально.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ужесточение миграционного законодательства в Аргентине не было связано с "родильным туризмом" из России , заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Недавняя реформа миграционной политики была связана не с "родильным туризмом" из России, а с общим стремлением её модернизировать и устранить пробелы, существовавшие в предыдущем законодательстве", - сказал дипломат.
"Теперь чётко установлено, что человек должен прожить непрерывно два года в стране до подачи документов на гражданство", - пояснил посол.
Также раньше не было указано, должны ли эти два года проживания быть легальными (легальная резиденция) или даже нахождение в нелегальном статусе тоже считалось приемлемым, отметил дипломат. Согласно новой иммиграционной реформе, два года проживания до подачи заявления на гражданство должны быть полностью легальными, уточнил он.
"Родильный туризм" из России в Аргентину активизировался в 2022-2023 годах. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.
В мае 2025 года в аргентинское законодательство были внесены изменения. В частности, иностранные граждане больше не могут получать гражданство страны в упрощенном порядке сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.
