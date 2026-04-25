В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало новое сообщение

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сигнал "Быкочерт" прозвучал в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в пятницу в 15.36 мск, но сообщили об этом только в ночь на субботу в Telegram-канале "УВБ-76 логи", в котором там публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
