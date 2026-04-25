Священник рассказал, можно ли работать по субботам

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В христианстве нет запретов на работу в субботу, воскресенье и праздники, но при возможности хозяйственная и трудовая жизнь в эти дни ограничивается, рассказал РИА Новости клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).
"Ветхозаветные запреты (на работу в субботу – ред.) – к ним отношение было полностью изменено в ранней церкви, о чем мы читаем в книге "Деяния апостолов", апостольским собором в Иерусалиме. Эти запреты ушли в прошлое. Вместо запрета есть здравый смысл и общий строй христианской жизни. При возможности, так сказать, разумного взгляда на реальность, мы уменьшаем нашу хозяйственную, административную, трудовую и особенно предпринимательскую деятельность", – сказал иеромонах.
Подобные запреты, рассказал он, в христианстве уходят на второй план.
"На первый план выходит наша вера, наша верность Христу, наша верность церкви", – заключил он.