Путин подписал закон о контроле за расходами чиновников и их семей

11:50 25.04.2026
Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами госслужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, и членов их семей.
  • При контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.
  • Закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные должностным лицом до назначения на пост, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, и членов их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.
Кроме того, документ уточняет правила расчета совокупного дохода госслужащего - при определении общего дохода должностного лица будут приниматься во внимание только те доходы его супруги или супруга, которые были получены в период брака.
Добавляется, что доходы второй половины, полученные до вступления в брак, учитываться не будут, однако их можно будет указать в декларации как источник средств для крупных покупок - земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов или цифровой валюты.
Также закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные должностным лицом до назначения на пост, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.
