Для экспортеров сырья упростили порядок вычета НДС
11:46 25.04.2026
Для экспортеров сырья упростили порядок вычета НДС

Путин подписал закон об упрощении порядка вычета НДС для экспортеров сырья

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для экспортеров некоторых сырьевых товаров порядок принятия к вычету сумм НДС.
  • Экспортеры сырьевых товаров смогут принимать к вычету НДС на момент постановки товаров на учет, а не после сбора всего пакета документов, подтверждающего факт экспорта.
  • Изменения начнут действовать через месяц после публикации закона.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для экспортеров некоторых сырьевых товаров порядок принятия к вычету сумм НДС, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Налогоплательщики, реализующие такие сырьевые товары, смогут принимать к вычету НДС на момент постановки на учет товаров, а не в момент сбора всего пакета документов, подтверждающего факт экспорта, пояснял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Витрина с пирожными макарони - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин подписал закон, освобождающий общепит на упрощенке и патенте от НДС
Вчера, 10:56
Это позволит "нашим сырьевым экспортерам" раньше заявлять вычеты по НДС, отметил он. Сейчас такой порядок уже действует для несырьевых налогоплательщиков, напомнил замминистра.
Несмотря на то, что эта норма носит явно улучшающий характер, она не имеет обратной силы и бюджет в данном случае не пострадает, заявляла первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом изменения, касающиеся сырьевых экспортеров, начнут действовать через месяц после такой публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Замглавы Минфина высказался о введении НДС на товары интернет-торговли
19 марта, 15:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей СазановГосдума РФ
 
 
