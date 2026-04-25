Для экспортеров сырья упростили порядок вычета НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для экспортеров некоторых сырьевых товаров порядок принятия к вычету сумм НДС.

Экспортеры сырьевых товаров смогут принимать к вычету НДС на момент постановки товаров на учет, а не после сбора всего пакета документов, подтверждающего факт экспорта.

Изменения начнут действовать через месяц после публикации закона.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для экспортеров некоторых сырьевых товаров порядок принятия к вычету сумм НДС, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Налогоплательщики, реализующие такие сырьевые товары, смогут принимать к вычету НДС на момент постановки на учет товаров, а не в момент сбора всего пакета документов, подтверждающего факт экспорта, пояснял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов

Это позволит "нашим сырьевым экспортерам" раньше заявлять вычеты по НДС, отметил он. Сейчас такой порядок уже действует для несырьевых налогоплательщиков, напомнил замминистра.

Несмотря на то, что эта норма носит явно улучшающий характер, она не имеет обратной силы и бюджет в данном случае не пострадает, заявляла первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева.