Путин подписал закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый закон дополняет защищенные виды доходов новыми компенсационными выплатами. В частности, взыскание не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, а также за купленные ветеранами до этой же даты протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.

Кроме того, под защиту попадают расходы инвалидов, ветеранов и сопровождающих лиц на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также обратно.

Также нельзя будет взыскивать средства, направленные на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и на проезд инвалида с сопровождающим к месту получения собаки-проводника и обратно, включая провоз самого животного.