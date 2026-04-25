Путин подписал закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания
11:13 25.04.2026
Путин подписал закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания

Расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, защищенных от взыскания

Мужчина в инвалидном кресле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.
  • Закон защищает компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации и услуги, а также за купленные ветеранами протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.
  • Под защиту также попадают расходы на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон дополняет защищенные виды доходов новыми компенсационными выплатами. В частности, взыскание не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, а также за купленные ветеранами до этой же даты протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.
Кроме того, под защиту попадают расходы инвалидов, ветеранов и сопровождающих лиц на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также обратно.
Также нельзя будет взыскивать средства, направленные на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и на проезд инвалида с сопровождающим к месту получения собаки-проводника и обратно, включая провоз самого животного.
Кроме также вводит обязанность для работодателей и иных лиц, выплачивающих гражданину зарплату или иные доходы, указывать в расчетных документах сумму, взысканную по исполнительному документу. За нарушение данного требования предусмотрена ответственность согласно законодательству РФ.
