Путин подписал закон, освобождающий общепит на упрощенке и патенте от НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС организации общепита на УСН и патенте.

Такая мера будет действовать до конца 2026 года.

Льгота предоставляется лицам, чей доход за 2025 год не превысил 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общепита составили не менее 70% от общей суммы доходов.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

На период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС только с текущего года.

Речь идет о лицах, которые утратили право на освобождение от НДС или право на применение патента, чей доход за 2025 год не превысил 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составили не менее 70%. При этом уровень средней зарплаты за прошлый год учитываться не будет.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов ранее заявлял РИА Новости, что владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу, а переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще.

При этом предпринимателям больше не нужно будет соблюдать до конца года требование о соответствии уровня средней зарплаты своего персонала средней зарплате по региону, отметил он.