10:49 25.04.2026 (обновлено: 10:51 25.04.2026)
Путин подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы работников.
  • Закон предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановки трудового договора в связи с призывом на военную службу.
  • Мера также распространяется на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии в выполнении военных задач.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Кроме того, данная мера распространяется на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска Росгвардии РФ.
