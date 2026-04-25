Путин подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.