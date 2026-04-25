Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволит сохранить доступ к отдельным мерам поддержке малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

Так, индивидуальные предприниматели, утратившие с текущего года право на применение ПСН, получат возможность воспользоваться правом на вычет НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, не использованным при ее применении.

Бизнес же на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, сможет уменьшить на сумму уплаченного налога доходы по "упрощенке", полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был его плательщиком.

Кроме того, некоторые предприниматели с 1 апреля и до конца 2026 года смогут не учитывать доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах в банках) РФ при определении порога доходов за прошлый год в целях освобождения от НДС.

Речь идет об ИП на УСН с доходами за прошлый год не выше 60 миллионов рублей, которые утратили с текущего года освобождение от НДС. Такое же право предоставляется и ИП, утратившим с 2026 года право на применение ПСН.

ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения, доходы которых в прошлом году превысили 20 миллионов рублей, будут вправе перейти на УСН с 1 января 2026 года. Но для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года. А ИП, совмещавшие ПСН с УСН, смогут до 1 июня изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.

Помимо этого, МСП получат возможность суммировать доходы от основного и дополнительных видов экономической деятельности, включенных в перечни правительства РФ, при расчете необходимой доли доходов (не менее 70%) для применения пониженного тарифа страховых взносов. А МСП в обрабатывающем производстве смогут применять пониженный тариф независимо от доли их доходов от основной деятельности.