10:48 25.04.2026
Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС для ИП на ПСН и УСН

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и упрощенную системы налогообложения.
  • Закон позволит малому и среднему бизнесу сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к изменениям.
  • Некоторые предприниматели смогут не учитывать доходы в виде процентов по вкладам при определении порога доходов за прошлый год в целях освобождения от НДС.
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволит сохранить доступ к отдельным мерам поддержке малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.
Так, индивидуальные предприниматели, утратившие с текущего года право на применение ПСН, получат возможность воспользоваться правом на вычет НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, не использованным при ее применении.
Бизнес же на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, сможет уменьшить на сумму уплаченного налога доходы по "упрощенке", полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был его плательщиком.
Кроме того, некоторые предприниматели с 1 апреля и до конца 2026 года смогут не учитывать доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах в банках) РФ при определении порога доходов за прошлый год в целях освобождения от НДС.
Речь идет об ИП на УСН с доходами за прошлый год не выше 60 миллионов рублей, которые утратили с текущего года освобождение от НДС. Такое же право предоставляется и ИП, утратившим с 2026 года право на применение ПСН.
ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения, доходы которых в прошлом году превысили 20 миллионов рублей, будут вправе перейти на УСН с 1 января 2026 года. Но для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года. А ИП, совмещавшие ПСН с УСН, смогут до 1 июня изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.
Помимо этого, МСП получат возможность суммировать доходы от основного и дополнительных видов экономической деятельности, включенных в перечни правительства РФ, при расчете необходимой доли доходов (не менее 70%) для применения пониженного тарифа страховых взносов. А МСП в обрабатывающем производстве смогут применять пониженный тариф независимо от доли их доходов от основной деятельности.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
