Путин одобрил полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Законом уточняются формы государственной поддержки кинематографии, включая полное или частичное финансирование производства национальных фильмов в соответствии с утвержденными объемами и приоритетными темами.

Ранее закон предусматривал полное госфинансирование художественных фильмов для детей и юношества, но не распространялось на анимационные фильмы; принятые изменения устраняют этот пробел.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий полное государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом уточняются формы государственной поддержки кинематографии: полное или частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и приоритетными темами.

Согласно документу, в перечень основных направлений деятельности Минкультуры РФ включается ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий (видов), а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.

Кроме того, предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.