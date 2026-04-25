Путин одобрил полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий полное государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом уточняются формы государственной поддержки кинематографии: полное или частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и приоритетными темами.
Согласно документу, в перечень основных направлений деятельности Минкультуры РФ включается ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий (видов), а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.
Кроме того, предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.
Прежде законом предусматривалось полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространялась на анимационные фильмы. Принятые изменения устраняют этот пробел.