10:40 25.04.2026
Путин одобрил полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
  • Законом уточняются формы государственной поддержки кинематографии, включая полное или частичное финансирование производства национальных фильмов в соответствии с утвержденными объемами и приоритетными темами.
  • Ранее закон предусматривал полное госфинансирование художественных фильмов для детей и юношества, но не распространялось на анимационные фильмы; принятые изменения устраняют этот пробел.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий полное государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом уточняются формы государственной поддержки кинематографии: полное или частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и приоритетными темами.
Согласно документу, в перечень основных направлений деятельности Минкультуры РФ включается ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий (видов), а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.
Кроме того, предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.
Прежде законом предусматривалось полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространялась на анимационные фильмы. Принятые изменения устраняют этот пробел.
