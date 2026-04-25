В ЦСР назвали профессии, спрос на которые ниже предложения

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения, из-за "перепроизводства" этих специальностей на рынке, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Есть направления деятельности, в которых сложилось хроническое "перепроизводство" - экономика и управление, юриспруденция", - сказал Смелов.

Это не значит, что потребности в квалифицированных управленцах, сильных юристах, экономистах или бухгалтерах нет совсем, уточнил он.

"Но в целом количество специалистов этих профессий очень велико, существенно выше спроса, поэтому и условия труда, и скорость поиска работы здесь иные", - пояснил глава ЦСР.

Как выяснило РИА Новости по данным статистики, средняя продолжительность поиска работы безработными в феврале 2026 года составила 5,5 месяцев, женщины искали новое место 5,6 месяца, мужчины - 5,4 месяца. При этом 69,9% безработных в России обращались к друзьям, родственникам и знакомым для поиска работы. Еще 20,8% прибегали к помощи служб занятости.

"По состоянию на конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 миллиона работников, что на 13% меньше, чем годом ранее. Эту цифру можно считать общей потребностью рынка труда, поскольку работодатели обязаны заявлять в службу занятости информацию о вакантных рабочих местах", - рассказал Смелов.