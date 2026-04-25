16:49 25.04.2026
Партии "Зеленые" и "Зеленая альтернатива" решили объединиться

  • Экологические партии "Зеленые" и "Зеленая альтернатива" решили объединиться перед выборами в Государственную думу.
  • В знак объединения они высадили аллею деревьев в парке в Одинцово, к акции присоединились более 150 активистов.
  • Объединительный съезд партий состоится в воскресенье.
ОДИНЦОВО, 25 апр - РИА Новости. Российские экологические партии "Зеленые" и "Зеленая альтернатива" в знак своего объединения перед выборам в Государственную думу высадили аллею деревьев в парке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.
Акция по высадке саженцев яблонь и сирени прошла в Одинцовском парке. К ней присоединились более 150 активистов, представители обеих российских экологических партий, лидеры экологических партий Узбекистана и Киргизии, а также молодежные блогеры и артисты, в том числе певица Анна Семенович.
«
"Завтра нас ждет огромное событие, событие, к которому мы шли очень долго. Мы здесь сегодня со всей страны. Сегодня мы здесь как две партии, но завтра мы будем единой партией. Сегодня здесь начинается совершенно новая, успешная, мощная, наша с вами единая история", - сказала перед стартом акции сопредседатель партии "Зеленые" Александра Кудзагова.
Как сообщили РИА Новости в партии, в воскресенье состоится объединительный съезд партий "Зеленые" и "Зеленая альтернатива".
Певица Полина Гагарина. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Зеленые" будут рады, если Гагарина пойдет от них на выборы в Госдуму
6 февраля, 18:27
 
