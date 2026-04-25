Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 25.04.2026 (обновлено: 02:48 25.04.2026)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск с 4 по 8 мая и отдыхать 11 дней подряд либо с 27 по 30 апреля и получить девять выходных.
  • Отпуск в мае невыгоден, так как в этом месяце всего 19 рабочих дней, и каждый рабочий день получается «дорогим».
  • В текущем году в мае у сотрудников, которые работают по графику 5/2, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы, что является самыми короткими майскими праздниками за восемь лет.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск на пять дней, с 4 по 8 мая, что позволит отдыхать 11 дней подряд, либо с 27 по 30 апреля, потратив четыре дня отпуска и получив девять выходных, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Во-первых, можно написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая. Получатся настоящие майские каникулы - 11 дней, но в этом случае работник ощутимо потеряет в деньгах", - сказала Стенякина.
Она отметила, что в мае только 19 рабочих дней, и в такие месяцы отпуск брать невыгодно: каждый рабочий день получается "дорогим" (зарплата делится на 19 дней), а выплата за день отпуска одинаковая в любой месяц (средняя зарплата за 12 месяцев делится на 29,3 дня.
Депутат подчеркнула, чтобы не терять так сильно в деньгах, можно написать заявление на отпуск с 27 по 30 апреля. "В этом случае сотрудник отдохнет 9 дней - с 25 апреля по 3 мая - и потратит четыре дня отпуска в апреле. В этом месяце 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой за день работы и день отпуска меньше, чем в мае", - пояснила Стенякина.
Парламентарий напомнила, что в текущем году в мае у сотрудников, которые работают по графику 5/2, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы.
"Это самые короткие майские праздники за восемь лет, кроме того, между ними будет полная рабочая неделя – пять дней", - заметила она. По её словам, чтобы подольше отдохнуть или навести порядок на дачном участке, можно дополнительно взять несколько дней в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска, и здесь возможны разные варианты.
ОбществоЕкатерина СтенякинаГосдума РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала