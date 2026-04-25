В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск с 4 по 8 мая и отдыхать 11 дней подряд либо с 27 по 30 апреля и получить девять выходных.

Отпуск в мае невыгоден, так как в этом месяце всего 19 рабочих дней, и каждый рабочий день получается «дорогим».

В текущем году в мае у сотрудников, которые работают по графику 5/2, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы, что является самыми короткими майскими праздниками за восемь лет.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск на пять дней, с 4 по 8 мая, что позволит отдыхать 11 дней подряд, либо с 27 по 30 апреля, потратив четыре дня отпуска и получив девять выходных, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Во-первых, можно написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая. Получатся настоящие майские каникулы - 11 дней, но в этом случае работник ощутимо потеряет в деньгах", - сказала Стенякина

Она отметила, что в мае только 19 рабочих дней, и в такие месяцы отпуск брать невыгодно: каждый рабочий день получается "дорогим" (зарплата делится на 19 дней), а выплата за день отпуска одинаковая в любой месяц (средняя зарплата за 12 месяцев делится на 29,3 дня.

Депутат подчеркнула, чтобы не терять так сильно в деньгах, можно написать заявление на отпуск с 27 по 30 апреля. "В этом случае сотрудник отдохнет 9 дней - с 25 апреля по 3 мая - и потратит четыре дня отпуска в апреле. В этом месяце 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой за день работы и день отпуска меньше, чем в мае", - пояснила Стенякина.

Парламентарий напомнила, что в текущем году в мае у сотрудников, которые работают по графику 5/2, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы.