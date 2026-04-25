00:51 25.04.2026
Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 миллиард

Американские военные перед вылетом на Ближний Восток . Архивное фото
  • Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов.
  • Из казны тратится более 11,5 тысяч долларов в секунду на операцию.
  • Методика расчета портала Iran War Cost Tracker основывается на докладе Пентагона конгрессу.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
По данным портала, на 55 день операции расходы превысили 61 миллиард, а из казны тратится более 11,5 тысяч долларов в секунду.
Портал обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
