В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает и отправляет регулярные рейсы с 09.00 по 23.00 мск", - говорится в сообщении.