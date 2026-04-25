В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля, а также во "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", Нижний Новгород ("Чкалов"), Череповец, Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
17 октября 2025, 02:52