США не планируют продлевать временную лицензию на закупку российской нефти
02:09 25.04.2026
США не планируют продлевать временную лицензию на закупку российской нефти

Минфин США не планирует продлевать лицензию на закупку российской нефти

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не планируют продлевать временную лицензию на закупку российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
  • Бессент также заявил, что Вашингтон полностью исключает продление разового разрешения на закупку иранской нефти.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти в рамках временного выведения нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, продление разрешения на закупку иранской нефти также не рассматривается, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс министр финансов США Скотт Бессент
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море", - говорится в публикации агентства.
Как добавляет Ассошиэйтед Пресс, Бессент подчеркнул, что Вашингтон полностью исключает продление разового разрешения на закупку иранской нефти, погруженные на суда.
"Не для иранцев. У нас блокада. и никакой нефти не поступает. Мы думаем, что через два, три дня они (Тегеран - ред.) начнут закрывать производство, что плохо скажется на их месторождениях", - цитирует агентство Бессента.
Ранее в марте министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года. Глава минфина США Скотт Бессент вместе с тем заявлял, что новая лицензия позволит оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей топлива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
