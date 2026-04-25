Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

"США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море", - говорится в публикации агентства.

Ранее в марте министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года. Глава минфина США Скотт Бессент вместе с тем заявлял, что новая лицензия позволит оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей топлива.