В ГД рассказали, как семьям с детьми не платить НДФЛ при продаже жилья

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Освобождение семей с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья возможно при своевременной покупке нового взамен проданного, при этом новая квартира должна быть большей площади, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Во-первых, вы должны купить новое жилье взамен проданного - в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года. Во-вторых, новая квартира или дом должны быть больше по общей площади или кадастровой стоимости, чем проданные", - сказал Чаплин

Он добавил, что кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей, а также у семьи не должно быть в собственности другого жилья с большей площадью, чем покупаемое. При этом доля в "другом" жилье, по словам политика, не должна превышать 50% для всех членов семьи в совокупности.

"При соблюдении всех условий подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ не требуется. Также в течение года можно продать не одну квартиру, а несколько - главное, чтобы каждая из них по площади или стоимости уступала новой", - отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что с 2026 года в России расширены условия для освобождения семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья, а льгота теперь действует независимо от срока владения недвижимостью.

По словам парламентария, теперь льгота распространяется на семьи с недееспособными детьми любого возраста, а также с 2026 года увеличен период рождения ребенка после продажи жилья: если раньше льготу давали только при рождении второго ребенка в год сделки, то теперь это можно сделать до 30 апреля следующего года.