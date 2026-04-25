14:16 25.04.2026 (обновлено: 14:17 25.04.2026)
Московские причалы подготовили к летней пассажирской навигации

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Причал Парк "Фили"
Причал Парк "Фили". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные причалы к летней пассажирской навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Подготовительные работы проходили на 44 причалах, в первую очередь очистили их от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что специалисты отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, заменили изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
