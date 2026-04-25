Московские причалы подготовили к летней пассажирской навигации

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные причалы к летней пассажирской навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Подготовительные работы проходили на 44 причалах, в первую очередь очистили их от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - рассказал Бирюков.