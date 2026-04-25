Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в воскресенье и в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Во вторник показания барометров будут активно расти и в ночь на среду вернутся в норму", - подчеркнул он.