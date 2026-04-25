Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в воскресенье и в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По нашим прогнозам, в воскресенье атмосферное давление в столице понизится до 727 миллиметров ртутного столба, что на 3 миллиметра ртутного столба ниже суточного рекорда низкого давления, установленного в этот день в 1971 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в понедельник барометры в Москве покажут 725 миллиметров ртутного столба, а суточный рекорд для 27 апреля принадлежит 1971 году и составляет 729,9 миллиметров ртутного столба, и возможно его обновление.
"Во вторник показания барометров будут активно расти и в ночь на среду вернутся в норму", - подчеркнул он.
