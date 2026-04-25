Комиссия на Байконуре разрешила полет нового грузовика к МКС

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-34", сообщил в субботу "Роскосмос".

Ракету с кораблём установили на стартовом столе в четверг. Пуск намечен на воскресенье.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, оборудование и расходные материалы для научных экспериментов, а также новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8.