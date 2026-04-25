Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:27 25.04.2026
Комиссия на Байконуре разрешила полет нового грузовика к МКС

Комиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком

© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34".
  • Запуск запланировали на воскресенье.
  • Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-34", сообщил в субботу "Роскосмос".
«

"Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34", - говорится в сообщении.

Ракету с кораблём установили на стартовом столе в четверг. Пуск намечен на воскресенье.
Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, оборудование и расходные материалы для научных экспериментов, а также новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8.
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-34 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре
23 апреля, 08:18
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаКосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала