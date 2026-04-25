В Мьянме ввели режим чрезвычайного положения в 61 административном районе

БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Власти Мьянмы ввели в действие на 90 дней режим чрезвычайного положения в 61 административном районе страны в девяти штатах и административных округах в связи с необходимостью подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка в этих районах, сообщает в специальном объявлении администрация президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.

« "Режим чрезвычайного положения вводится на 90 дней в нижеперечисленных административных районах с введением военного положения и передачей административных и судебных полномочий в этих районах главнокомандующему вооруженных сил Мьянмы или его представителям по прямому назначению на срок действия режима ЧП", - говорится в объявлении, в котором также сообщается, что соответствующий приказ № 1/2026 был подписан 23 апреля 2026 года.

Отмечается, что режим вводится в целях подавления вооруженного насилия, восстановления региональной стабильности и обеспечения правопорядка в соответствии со статьей 412(а) Конституции 2008 года.

Чрезвычайное положение распространяется на пять административных районов в штате Качин, три административных района в штате Чин, следующие населенные пункты: в штате Кая, три административных района в штате Карен, и семь административных районов в штате Чин, 14 районов в штате Ракхайн (Аракан) и 15 районов в штате Шан , а также на восемь районов в административном округе Сагайн (Сикайн), пять районов в округе Магуэй, и один район в регионе Мандалай , говорится в объявлении.

Мьянма территориально делится на семь национальных штатов (областей), семь административных округов и одну Союзную территорию. Общее количество административных районов, составляющих эти территориально-административные образования, равно 330.