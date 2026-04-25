В Мьянме ввели режим чрезвычайного положения в 61 административном районе - РИА Новости, 25.04.2026
20:13 25.04.2026 (обновлено: 20:16 25.04.2026)
В Мьянме ввели режим чрезвычайного положения в 61 административном районе

Власти Мьянмы ввели режим ЧП на 90 дней в 61 районе в девяти штатах и округах

© AP Photo / Khin Maung Win
Военнослужащие армии Мьянмы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Khin Maung Win
Военнослужащие армии Мьянмы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мьянмы ввели режим чрезвычайного положения в 61 административном районе страны.
  • Режим ЧП продлится в течение 90 дней.
  • Чрезвычайное положение распространяется на районы, где продолжаются боестолкновения.
БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Власти Мьянмы ввели в действие на 90 дней режим чрезвычайного положения в 61 административном районе страны в девяти штатах и административных округах в связи с необходимостью подавления вооруженного насилия и восстановления правопорядка в этих районах, сообщает в специальном объявлении администрация президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.
"Режим чрезвычайного положения вводится на 90 дней в нижеперечисленных административных районах с введением военного положения и передачей административных и судебных полномочий в этих районах главнокомандующему вооруженных сил Мьянмы или его представителям по прямому назначению на срок действия режима ЧП", - говорится в объявлении, в котором также сообщается, что соответствующий приказ № 1/2026 был подписан 23 апреля 2026 года.

Отмечается, что режим вводится в целях подавления вооруженного насилия, восстановления региональной стабильности и обеспечения правопорядка в соответствии со статьей 412(а) Конституции 2008 года.
Чрезвычайное положение распространяется на пять административных районов в штате Качин, три административных района в штате Чин, следующие населенные пункты: в штате Кая, три административных района в штате Карен, и семь административных районов в штате Чин, 14 районов в штате Ракхайн (Аракан) и 15 районов в штате Шан, а также на восемь районов в административном округе Сагайн (Сикайн), пять районов в округе Магуэй, и один район в регионе Мандалай, говорится в объявлении.
Мьянма территориально делится на семь национальных штатов (областей), семь административных округов и одну Союзную территорию. Общее количество административных районов, составляющих эти территориально-административные образования, равно 330.
Режим ЧП введен в административных районах, на территории которых продолжаются боестолкновения между этническими повстанцами и антиправительственными вооруженными группировками и правительственными войсками. Эти же районы из-за нестабильной обстановки и во избежание эскалации конфликта были исключены из числа территорий, на которых проводились всеобщие выборы в декабре 2025 и январе 2026 года. На выборах один административный район соответствовал одному избирательному округу.
