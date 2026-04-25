МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего беспилотника

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла Российской Федерации в Бухаресте Владимира Липаева после падения минувшей ночью беспилотника в районе Галац.

"По распоряжению министра иностранных дел Оаны Цою, сегодня в Министерство иностранных дел будет вызван посол Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*. В нем бездоказательно утверждается, посол вызван в связи с крушением ночью в районе Галац якобы "российского" БПЛА.