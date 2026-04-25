МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла Российской Федерации в Бухаресте Владимира Липаева после падения минувшей ночью беспилотника в районе Галац.
Ранее в субботу минобороны Румынии сообщило, что ночью два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.
"По распоряжению министра иностранных дел Оаны Цою, сегодня в Министерство иностранных дел будет вызван посол Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*. В нем бездоказательно утверждается, посол вызван в связи с крушением ночью в районе Галац якобы "российского" БПЛА.
НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
* Принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
