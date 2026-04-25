В МИД обвинили Францию в срыве инициатив по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2026
13:15 25.04.2026
В МИД обвинили Францию в срыве инициатив по урегулированию на Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действия Франции и других стран Европы направлены на срыв любых подвижек по урегулированию украинского кризиса, заявили в российском дипведомстве.
"Ни Франция, ни другие страны ЕС не являются в настоящее время участниками переговорного процесса. Более того все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием США", - говорится в сообщении на сайте министерства в разделе "антифейк".
Там добавили, что фантазийными выглядят представления французского посла в Москве Николя де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на основе "коалиции желающих", призванных обеспечить интересы исключительно киевского режима и его спонсоров из европейской "партии войны".
"Со стороны Франции мы видим не конструктивные предложения по поиску взаимоприемлемых развязок, а попытки запуска параллельных инициатив, результаты которых можно было бы попытаться в ультимативной форме навязать России", - отметили в ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что такой "недипломатический" подход, полностью оторванный от реальной ситуации "на земле", изначально обречен на провал.
