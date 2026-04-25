МИД ответил на критику интервью Лаврова со стороны посла Франции

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Высказывания посла Франции в России Николя де Ривьера в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова для телекомпании France Télévisions не выдерживают никакой проверки фактами и являются "автоголом", заявили в российском дипведомстве.
"Не можем оставить без внимания "автогол" посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью", - говорится в сообщении на сайте министерства в разделе "антифейк".
Лавров назвал настоящих союзников России
24 апреля, 21:55
В российском ведомстве уточнили, что, обсуждая интервью Лаврова телекомпании France Télévisions, посол позволил себе утверждения, не "выдерживающие никакой объективной проверки фактами": "Я бы хотел прежде всего подчеркнуть, что во Франции мы чрезвычайно привержены свободе прессы и СМИ. И доказательством тому является то, что Министр иностранных дел России имеет свободный доступ к французскому телевидению", - процитировали посла в МИД.
В этой связи в министерстве задались вопросом: коль скоро критерием свободы слова, по мнению Николя де Ривьера, является возможность СМИ брать интервью по своему усмотрению, почему же после выхода интервью с Лавровым France Télévisions подвергся такой жесткой критике, если не сказать травле со стороны либеральных коллег не только на родине, но и в других странах "коллективного Запада"?
В МИД отметили, что "приверженность" Франции принципам свободы СМИ, плюрализма и "критического духа", как выразился посол, в полной мере ощутили на себе российские СМИ и журналисты, в особенности командированные в эту страну высоких демократических идеалов.