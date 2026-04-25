МИД ответил на критику интервью Лаврова со стороны посла Франции
13:08 25.04.2026
МИД ответил на критику интервью Лаврова со стороны посла Франции

МИД России назвал критику интервью Лаврова послом Франции автоголом

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России назвали высказывания посла Франции Николя де Ривьера об интервью с Лавровым для France Télévisions "автоголом".
  • В российском ведомстве отметили, что France Télévisions подверглась жесткой критике, несмотря на заявления французского посла о свободе прессы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Высказывания посла Франции в России Николя де Ривьера в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова для телекомпании France Télévisions не выдерживают никакой проверки фактами и являются "автоголом", заявили в российском дипведомстве.
"Не можем оставить без внимания "автогол" посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью", - говорится в сообщении на сайте министерства в разделе "антифейк".
В российском ведомстве уточнили, что, обсуждая интервью Лаврова телекомпании France Télévisions, посол позволил себе утверждения, не "выдерживающие никакой объективной проверки фактами": "Я бы хотел прежде всего подчеркнуть, что во Франции мы чрезвычайно привержены свободе прессы и СМИ. И доказательством тому является то, что Министр иностранных дел России имеет свободный доступ к французскому телевидению", - процитировали посла в МИД.
В этой связи в министерстве задались вопросом: коль скоро критерием свободы слова, по мнению Николя де Ривьера, является возможность СМИ брать интервью по своему усмотрению, почему же после выхода интервью с Лавровым France Télévisions подвергся такой жесткой критике, если не сказать травле со стороны либеральных коллег не только на родине, но и в других странах "коллективного Запада"?
В МИД отметили, что "приверженность" Франции принципам свободы СМИ, плюрализма и "критического духа", как выразился посол, в полной мере ощутили на себе российские СМИ и журналисты, в особенности командированные в эту страну высоких демократических идеалов.
