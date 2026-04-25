Мелони прокомментировала возможное участие Путина в саммите G20

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите "большой двадцатки" (G20) в США, заявила, что сейчас настал момент, когда европейцы должны просить его сделать шаг вперед.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Россия будет на должном уровне представлена на саммите "большой двадцатки".
При этом она считает, что сейчас не время делать шаги навстречу Москве.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.