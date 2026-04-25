Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил симметрично ответить на идею премьера Эстонии Кристена Михала о дополнительных пошлинах на товары из России и ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС для финансирования российского ВПК.
"Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать "восстановление" какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК", - написал Медведев в мессенджере "Макс".
Медведев отметил, что пусть в Европе дорожают продукты питания, а у России будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для специальной военной операции.