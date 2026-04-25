Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 25.04.2026
Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил симметрично ответить на идею премьера Эстонии о дополнительных пошлинах на товары из России.
  • Медведев выступил за введение новых сборов на российский экспорт в страны ЕС для финансирования российского ВПК.
  • По мнению Медведева, пусть в Европе дорожают продукты питания, а у России будет больше ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб для специальной военной операции.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил симметрично ответить на идею премьера Эстонии Кристена Михала о дополнительных пошлинах на товары из России и ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС для финансирования российского ВПК.
"Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать "восстановление" какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК", - написал Медведев в мессенджере "Макс".
Медведев отметил, что пусть в Европе дорожают продукты питания, а у России будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для специальной военной операции.
ЭкономикаРоссияЭстонияУкраинаДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала