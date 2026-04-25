Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС
02:35 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. В белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС развивают пчеловодство - и этот мед безопасный, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал о ситуации с радиацией в республике
00:36
"Все правильно. Более того, даже в нашем Полесском радиационно-экологическом заповеднике (образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области - ред.) активно развивается пчеловодство", - сказал РИА Новости Чешик, отвечая на вопрос, развивается ли на загрязненных после ЧАЭС землях пчеловодство.
По словам ученого, можно выбрать довольно безопасные луга с цветочными культурами, сделать там пасеки.
"Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении - мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся", - отметил глава научного института.
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В Минске рассказали, как получить "чистые" продукты в загрязненных районах
Вчера, 05:49
 
