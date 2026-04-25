Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ В белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС развивается пчеловодство.

Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик сообщил, что мед из этой зоны безопасен.

По словам ученого, радионуклиды не переносятся с пыльцой растений.

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. В белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС развивают пчеловодство - и этот мед безопасный, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Все правильно. Более того, даже в нашем Полесском радиационно-экологическом заповеднике (образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области - ред.) активно развивается пчеловодство", - сказал РИА Новости Чешик, отвечая на вопрос, развивается ли на загрязненных после ЧАЭС землях пчеловодство.

По словам ученого, можно выбрать довольно безопасные луга с цветочными культурами, сделать там пасеки.