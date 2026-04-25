Суд отклонил исковые требования Маска о мошенничестве к OpenAI

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Суд в США пошел навстречу миллиардеру Илону Маску, удовлетворив его просьбу об отзыве двух исковых требований о мошенничестве к OpenAI и Сэму Альтману среди прочих, чтобы сфокусировать процесс на оставшихся претензиях, согласно постановлению суда, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.

Из 26 исходных претензий Маска 2024 года в деле оставалось четыре, но после упомянутого решения суда их число сократилось до двух — "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии", что скорее всего приблизит финал затянувшейся судебной тяжбы между бывшими партнерами.