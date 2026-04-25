Суд отклонил исковые требования Маска о мошенничестве к OpenAI

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в США удовлетворил просьбу Илона Маска об отзыве двух исковых требований о мошенничестве к OpenAI и Сэму Альтману.
- Изначально Маск подал 26 претензий, из которых к текущему моменту оставалось четыре, а после решения суда их число сократилось до двух: "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии".
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Суд в США пошел навстречу миллиардеру Илону Маску, удовлетворив его просьбу об отзыве двух исковых требований о мошенничестве к OpenAI и Сэму Альтману среди прочих, чтобы сфокусировать процесс на оставшихся претензиях, согласно постановлению суда, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Cуд настоящим постановляет, что исковые требования Маска о мошенничестве и преднамеренном введении в заблуждение считаются добровольно отклонёнными без права повторной подачи", - говорится в тексте судебного постановления.
Маск обвинил администрацию Байдена в военном преступлении
12 апреля, 15:02
В августе 2024 году Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.
В ходе разбирательства Маск также потребовал компенсацию в размере до 134 миллиардов долларов, которую, согласно его аргументации, OpenAI, включая Альтмана и президента компании Грега Брокмана, и Microsoft якобы незаконно получили в результате отхода от некоммерческой миссии стартапа.
Из 26 исходных претензий Маска 2024 года в деле оставалось четыре, но после упомянутого решения суда их число сократилось до двух — "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии", что скорее всего приблизит финал затянувшейся судебной тяжбы между бывшими партнерами.