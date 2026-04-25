Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 25.04.2026
Суд отклонил исковые требования Маска о мошенничестве к OpenAI

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в США удовлетворил просьбу Илона Маска об отзыве двух исковых требований о мошенничестве к OpenAI и Сэму Альтману.
  • Изначально Маск подал 26 претензий, из которых к текущему моменту оставалось четыре, а после решения суда их число сократилось до двух: "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии".
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Суд в США пошел навстречу миллиардеру Илону Маску, удовлетворив его просьбу об отзыве двух исковых требований о мошенничестве к OpenAI и Сэму Альтману среди прочих, чтобы сфокусировать процесс на оставшихся претензиях, согласно постановлению суда, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Cуд настоящим постановляет, что исковые требования Маска о мошенничестве и преднамеренном введении в заблуждение считаются добровольно отклонёнными без права повторной подачи", - говорится в тексте судебного постановления.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В августе 2024 году Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.
В ходе разбирательства Маск также потребовал компенсацию в размере до 134 миллиардов долларов, которую, согласно его аргументации, OpenAI, включая Альтмана и президента компании Грега Брокмана, и Microsoft якобы незаконно получили в результате отхода от некоммерческой миссии стартапа.
Из 26 исходных претензий Маска 2024 года в деле оставалось четыре, но после упомянутого решения суда их число сократилось до двух — "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии", что скорее всего приблизит финал затянувшейся судебной тяжбы между бывшими партнерами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
СШАИлон МаскMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала