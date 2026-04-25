Россияне не пострадали при терактах в Мали

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали, сообщили в МИД РФ со ссылкой на посольство России в африканской стране.

« "Согласно данным посольства России Бамако , никто из соотечественников (в результате террористических атак в Мали - ред.) по состоянию на текущий момент не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В МИД добавили, что посольство России находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали.

Российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями, отметили в министерстве. Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона.

Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.