Россияне не пострадали при терактах в Мали

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали, сообщили в МИД РФ со ссылкой на посольство России в африканской стране.
«
"Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников (в результате террористических атак в Мали - ред.) по состоянию на текущий момент не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В МИД добавили, что посольство России находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали.
Российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями, отметили в министерстве. Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона.
Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.
Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.