В аэропорту столицы Мали приостановили полеты
14:46 25.04.2026 (обновлено: 14:47 25.04.2026)
В аэропорту столицы Мали приостановили полеты

Аэропорт столицы Мали Бамако приостановил полеты на фоне взрывов

© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
  • В аэропорту столицы Мали Бамако приостановлены полеты.
  • Неподалеку от аэропорта была слышна стрельба, агентство Франс Пресс сообщает о нападении террористов на военные объекты, в том числе в районе главной малийской военной базы Кати.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Аэропорт столицы Мали Бамако приостановил полеты, неподалеку была слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром в субботу рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от Бамако. Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако.
"Полеты приостановлены в аэропорту Бамако. Стрельба была слышна со стороны базы 101 (в районе населенного пункта – ред.) Сену, района, где также находится аэропорт", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит радиостанция RFI.
