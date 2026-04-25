- На юге Ливана шесть человек погибли из-за израильских авиаударов 24 апреля.
- Два человека получили ранения.
КАИР, 25 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли в пятницу на юге Ливана из-за израильских авиаударов, сообщил центр оперативного реагирования при министерстве здравоохранения страны.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в ходе последних ливано-израильских переговоров в Вашингтоне достигнута договоренность о продлении режима прекращения огня сроком на три недели. В движении "Хезболлах" заявили о бессмысленности такого продления, если Израиль будет продолжать ежедневно наносить удары авиацией и артиллерией, взрывать дома в ливанских поселениях и убивать ливанских граждан.