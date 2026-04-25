На юге Ливана шесть человек погибли из-за израильских авиаударов - РИА Новости, 25.04.2026
10:36 25.04.2026
© AP Photo / Hassan Ammar — Автомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
КАИР, 25 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли в пятницу на юге Ливана из-за израильских авиаударов, сообщил центр оперативного реагирования при министерстве здравоохранения страны.
"Авиаудары израильского противника по югу Ливана 24 апреля привели к гибели шести граждан и ранению двоих", - говорится в заявлении центра, которое приводит ливанское агентство NNA.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в ходе последних ливано-израильских переговоров в Вашингтоне достигнута договоренность о продлении режима прекращения огня сроком на три недели. В движении "Хезболлах" заявили о бессмысленности такого продления, если Израиль будет продолжать ежедневно наносить удары авиацией и артиллерией, взрывать дома в ливанских поселениях и убивать ливанских граждан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Лавров предупредил о тяжелейших последствиях того, что делают США и Израиль
24 апреля, 21:34
 
В мире — Ливан, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
