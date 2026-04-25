В Коми раскрыли аферу с жилищными сертификатами для переселенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Коми раскрыли аферу с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера.
- Подозреваемые покупали и продавали одни и те же квартиры разным людям.
- Федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Афера с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера, из-за которой федеральный бюджет потерял 15 миллионов рублей, раскрыта в республике Коми, подозреваемые в мошенничестве задержаны, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору, чтобы реализовать и обналичить государственные жилищные сертификаты, полученные по госпрограмме по переселению из районов Крайнего Севера.
«
"Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты реализовали мошенническую схему, а именно неоднократно покупали и продавали одни и те же квартиры разным держателям сертификатов. После проведения сделок, удерживая до 6% денежных средств от размера выданного сертификата, они направляли деньги от реализованных сертификатов их держателям", - рассказали в республиканском следственном управлении.
В ведомстве добавили, что трое подозреваемых задержаны в республике Коми и Московской области, им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В России ликвидировали сеть типографий, изготавливавших поддельные паспорта
26 декабря 2025, 09:45