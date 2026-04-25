16:27 25.04.2026
В Коми раскрыли аферу с жилищными сертификатами для переселенцев

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Коми раскрыли аферу с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера.
  • Подозреваемые покупали и продавали одни и те же квартиры разным людям.
  • Федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Афера с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера, из-за которой федеральный бюджет потерял 15 миллионов рублей, раскрыта в республике Коми, подозреваемые в мошенничестве задержаны, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору, чтобы реализовать и обналичить государственные жилищные сертификаты, полученные по госпрограмме по переселению из районов Крайнего Севера.
«
"Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты реализовали мошенническую схему, а именно неоднократно покупали и продавали одни и те же квартиры разным держателям сертификатов. После проведения сделок, удерживая до 6% денежных средств от размера выданного сертификата, они направляли деньги от реализованных сертификатов их держателям", - рассказали в республиканском следственном управлении.
Как отмечает СУ СК по Коми, в результате аферы федеральному бюджету, по предварительным данным, причинен ущерб на общую сумму более 15 миллионов рублей. При этом злоумышленники планировали похитить еще около 7 миллионов рублей.
В ведомстве добавили, что трое подозреваемых задержаны в республике Коми и Московской области, им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ПроисшествияРеспублика КомиИнтаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Север
 
 
