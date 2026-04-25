КНР примет меры для защиты компаний, попавших в новый пакет санкций ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС.
- Евросоюз внес шесть китайских компаний в список санкций в рамках нового пакета против России.
ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против РФ, ответственность за последствия понесет Евросоюз, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР.
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний.
"КНР примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, а всю ответственность за последствия понесет ЕС", - говорится в заявлении ведомства.
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
