Китай примет меры для защиты своих компаний в ответ на ограничения США

ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта в области экспортного контроля, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР.

Отмечается, что в случае, если соответствующий законопроект в конечном итоге вступит в силу, это серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет существенное влияние на стабильность глобальных производственных цепочки и цепей поставок полупроводниковой промышленности.