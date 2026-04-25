Рейтинг@Mail.ru
Китай примет меры для защиты своих компаний в ответ на ограничения США - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 25.04.2026
Китай примет меры для защиты своих компаний в ответ на ограничения США

Китай примет меры против злоупотреблений экспортным контролем в США

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект «MATCH Act» и другие меры в сфере экспортного контроля.
  • Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта.
  • В Китае считают, что принятие законопроекта «MATCH Act» серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет существенное влияние на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок полупроводниковой промышленности.
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта в области экспортного контроля, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР.
Ранее комитет Палаты представителей США одобрил законопроект "MATCH Act" и другие меры в сфере экспортного контроля. "MATCH Act" призван устранить пробелы в ограничениях на поставку оборудования для производства микросхем, закон в том числе позволит оказать давление на иностранные компании, поставляющие оборудование китайским производителям микросхем.
"Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию. Пекин последовательно выступает против любого обобщения национальной безопасности или злоупотреблений экспортным контролем", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что в случае, если соответствующий законопроект в конечном итоге вступит в силу, это серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет существенное влияние на стабильность глобальных производственных цепочки и цепей поставок полупроводниковой промышленности.
"Китай будет внимательно следить за соответствующим законодательным процессом и тщательно оценивать его влияние на интересы КНР, Пекин решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - указано в документе.
ЭкономикаКитайСШАПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала