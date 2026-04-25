Китай примет меры для защиты своих компаний в ответ на ограничения США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект «MATCH Act» и другие меры в сфере экспортного контроля.
- Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта.
- В Китае считают, что принятие законопроекта «MATCH Act» серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет существенное влияние на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок полупроводниковой промышленности.
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта в области экспортного контроля, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР.
Ранее комитет Палаты представителей США одобрил законопроект "MATCH Act" и другие меры в сфере экспортного контроля. "MATCH Act" призван устранить пробелы в ограничениях на поставку оборудования для производства микросхем, закон в том числе позволит оказать давление на иностранные компании, поставляющие оборудование китайским производителям микросхем.
Отмечается, что в случае, если соответствующий законопроект в конечном итоге вступит в силу, это серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет существенное влияние на стабильность глобальных производственных цепочки и цепей поставок полупроводниковой промышленности.
"Китай будет внимательно следить за соответствующим законодательным процессом и тщательно оценивать его влияние на интересы КНР, Пекин решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - указано в документе.
