Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

- ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане.
- С 16 апреля между Израилем и Ливаном действует перемирие, однако движение обвиняет Тель-Авив в его нарушении.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане.
"ЦАХАЛ поразила террористическую инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана, которая использовалась в военных целях", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении
23 апреля, 08:57
Там утверждают, что эти объекты применяли для атак на Израиль, в том числе на гражданское население.
С 16 апреля между сторонами официально вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее движение обвиняет Тель-Авив в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. "Хезболла" заявляла, что в ответ на эти нарушения провела боевую операцию.
Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с Соединенными Штатами, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
Продолжение следует. Тегеран и Вашингтон замерли в ожидании
20 апреля, 16:06
До этого представители стран провели переговоры, однако они не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде портов ИРИ, пообещав снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
А сегодня днем глава Белого дома отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров при посредничестве пакистанской стороны. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.