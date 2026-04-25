Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве.

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, акция проходит на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений для населения в сфере гражданской обороны, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.

© РИА Новости Антиправительственный митинг в Тель-Авиве © РИА Новости Антиправительственный митинг в Тель-Авиве

На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.

Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.