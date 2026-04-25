Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
20:34 25.04.2026 (обновлено: 20:37 25.04.2026)
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

  • Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве.
  • Митинг проходит на театральной площади и собирает сторонников левого политического спектра, которые выступают против политики правительства Биньямина Нетаньяху.
  • Активисты требуют проведения мирной политики в регионе, призывают к досрочным выборам и созданию государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, акция проходит на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений для населения в сфере гражданской обороны, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей.
Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
