Польша подняла авиацию на фоне якобы активности России на Украине

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников поднимались в воздух на фоне якобы "активности" России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В сообщении утверждается, что "в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации" на Украине в воздушном пространстве Польши "начались полеты военной авиации".

По данным ведомства, в воздух была поднята дежурная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боеготовности.

Вскоре Командование сообщило о возвращении истребителей на аэродром базирования.

"Задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.