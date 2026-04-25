Польша подняла авиацию на фоне якобы активности России на Украине

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников поднимались в воздух на фоне якобы "активности" России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
По данным ведомства, в воздух была поднята дежурная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боеготовности.
Вскоре Командование сообщило о возвращении истребителей на аэродром базирования.
"Задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.