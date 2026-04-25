Аракчи вылетел из Пакистана в Оман, сообщил источник

Аракчи посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.

ИСЛАМАБАД, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в оманскую столицу Маскат, сообщил РИА Новости источник в пакистанских органах безопасности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два пакистанских правительственных источника передавало, что иранская делегация покинула Пакистан, где участвовала в переговорах по урегулированию ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

"Аракчи на борту самолета командующего пакистанской армией улетел в Маскат", - заявил источник.