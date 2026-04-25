20:22 25.04.2026
Аракчи вылетел из Пакистана в Оман, сообщил источник

Глава МИД Ирана Аракчи покинул Пакистан и вылетел в Оман

© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи отправился в оманскую столицу Маскат.
  • Ранее иранская делегация покинула Пакистан, где участвовала в переговорах по урегулированию ситуации в регионе.
  • Аракчи посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
ИСЛАМАБАД, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в оманскую столицу Маскат, сообщил РИА Новости источник в пакистанских органах безопасности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два пакистанских правительственных источника передавало, что иранская делегация покинула Пакистан, где участвовала в переговорах по урегулированию ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.
"Аракчи на борту самолета командующего пакистанской армией улетел в Маскат", - заявил источник.
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
