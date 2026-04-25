Аракчи сообщил пакистанской стороне позицию Ирана по окончанию войны с США
17:15 25.04.2026
Аракчи сообщил пакистанской стороне позицию Ирана по окончанию конфликта с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Аббас Аракчи
Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аббас Аракчи передал взгляды Тегерана на окончание конфликта с Вашингтоном на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром.
  • Глава МИД Ирана посетит Россию и Оман для обсуждения усилий, направленных на окончание войны.
ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал взгляды Тегерана относительно окончания конфликта с Вашингтоном на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны", - говорится в сообщении.
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники сообщил в пятницу, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками.
В мире — Иран, Пакистан, Тегеран, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
