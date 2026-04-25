Аракчи сообщил пакистанской стороне позицию Ирана по окончанию войны с США

ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал взгляды Тегерана относительно окончания конфликта с Вашингтоном на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны", - говорится в сообщении.
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники сообщил в пятницу, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками.