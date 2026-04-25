Аракчи сообщил пакистанской стороне позицию Ирана по окончанию войны с США

Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники сообщил в пятницу, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками.