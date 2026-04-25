В Иране казнили участника протестов по обвинению в связях с "Моссадом"

ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад", передает агентство Tasnim

"Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, (участвовавший – ред.) в беспорядках (в январе 2026 года – ред.) в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал (атмосферу – ред.) страха и ужаса на городском уровне и (совершал – ред.) убийства (с использованием – ред.) холодного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он после утверждения окончательного приговора верховным судом страны и в соответствии с установленной законом процедурой в субботу утром был повешен на виселице правосудия.

Это уже не первый случай казни участника массовых январских акций протеста в стране.