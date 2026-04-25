В Иране казнили участника протестов по обвинению в связях с "Моссадом" - РИА Новости, 25.04.2026
16:10 25.04.2026
В Иране казнили участника протестов по обвинению в связях с "Моссадом"

Tasnim: в Иране казнили участника протестов по обвинению в связях с "Моссадом"

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране казнили участника январских протестов.
  • Его обвинили в сотрудничестве с "Моссадом" и совершении преступлений во время беспорядков.
ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад", передает агентство Tasnim.
"Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, (участвовавший – ред.) в беспорядках (в январе 2026 года – ред.) в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал (атмосферу – ред.) страха и ужаса на городском уровне и (совершал – ред.) убийства (с использованием – ред.) холодного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он после утверждения окончательного приговора верховным судом страны и в соответствии с установленной законом процедурой в субботу утром был повешен на виселице правосудия.
Это уже не первый случай казни участника массовых январских акций протеста в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации беспорядков.
